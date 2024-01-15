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Жителя Тюмени, который выиграл миллиард рублей в лотерее, нашли

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Сейчас он завершает процесс оформления формальностей

Жителя Тюмени, который выиграл миллиард рублей в лотерее, нашли

Фото: amic.ru

Участник из Тюмени, выигравший миллиард рублей в новогоднем розыгрыше 1526-го тиража “Русского лото”, уже обратился за выигрышем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу “Столото”.

Как рассказали в компании, лотерейный миллиардер уже обратился в центр в Москве для получения выигрыша. Сейчас он завершает процесс оформления формальностей.

Кроме того, за выигрышами в миллион также уже обратились четверть участников – 22 из 87 победителей. Среди них жители Москвы, Московской области, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской областей и других регионов.

Всех участников новогоднего тиража призвали проверить билеты. Общий срок обращения победителей за выигрышами составляет около 3,5 года с даты проведения тиража – после этого невостребованные деньги передают в российский бюджет.

новости Локтевский

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