Правила проведения медико-социальной экспертизы изменят в 2024 году

Прием у врача в поликлинике / Фото: amic.ru

С 1 июля 2024 года заявления жителей Алтайского края, которые намерены оформить инвалидность, будут отправлять на рассмотрение в другие регионы. Такие изменения анонсировала Марина Ивлева, которая исполняет обязанности замруководителя по экспертной работе в краевом бюро медико-социальной экспертизы. Правила меняются по всей стране, поэтому врачи из Алтайского края тоже начнут выносить решения пациентам из других субъектов.

О том, для чего нужны эти изменения, как устроена медико-социальная экспертиза и что еще нового внедрят в 2024 году, – в материале amic.ru.

Подал заявление на Алтае, а рассмотрят его в Магадане

Ивлева напомнила, что сейчас решение о присвоении человеку группы инвалидности принимают в том же регионе, где он подал заявление. Когда все необходимые обследования пройдены, пакет документов отправляют в территориальное бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства. Там уже и решают, положен ли человеку статус инвалида.

Но с 1 июля этого года система изменится. По словам специалиста, теперь пакет документов смогут отправлять на экспертизу в другие регионы. При этом все персональные данные о пациенте будут засекречены.

“Новый вид, который планируется, – это обезличенная, или деперсонифицированная экспертиза. Она предполагает выгрузку направления и всех документов пациента в другой регион. Но все персональные данные и результаты некоторых предыдущих освидетельствований скрыты. То есть наш пациент может подать заявление на медико-социальную экспертизу здесь, а освидетельствование будут проводить, допустим, в Магадане”, – пояснила Марина Ивлева.

Новые правила будут действовать в том числе и для детей. Но в другие регионы будут отправлять направления только тех пациентов, которые проходят освидетельствование заочно. Все зависит от патологии, из-за которой человека признают инвалидом: порой ему обязательно нужно пройти экспертизу лично, а порой достаточно лишь предоставить результаты обследований.

Так вот, очную экспертизу, как и прежде, будут проводить по месту жительства.

Для пациентов все по-старому

Ивлева пояснила: помимо того, чтобы сделать процесс медико-социальной экспертизы более объективным, у нововведений есть и другие цели. Основная из них – привести работу экспертных бюро в регионах к единому стандарту.

“У нас очень большое государство, очень много региональных служб медико-социальной экспертизы. Деперсонифицированная экспертиза позволит установить везде одинаковый подход к освидетельствованию. Сейчас, несмотря на то, что мы все придерживаемся одних критериев, решение по одному и тому же пациенту в регионах может быть разным”, – сообщила эксперт.Она подчеркнула, что для самого пациента почти ничего не меняется. Ведь речь идет о заочной форме экспертизы. Сейчас человек (или его законный представитель) делает все то же самое: подает заявление и проходит все необходимые обследования. А дальше поликлиника по месту жительства отправляет все эти документы в экспертное бюро.

Этот порядок останется в силе и с 1 июля. С той лишь разницей, что экспертизу не обязательно будут проводить врачи из Алтайского края.

Оспорить решение экспертного бюро можно будет в том же порядке, что и сейчас.

При этом Ивлева подчеркнула, что пусть приказ об изменениях уже и опубликован, подробных деталей, как он будет работать, еще нет. А потому точная информация нового порядка оформления инвалидности будет известна ближе к июлю.

Обследований станет меньше

Специалист бюро медико-социальной экспертизы также сообщила, что в течение 2024 года изменится перечень обследований, которые обязательны для оформления инвалидности по тому или иному заболеванию. Нужных анализов будет меньше: список решили сократить по просьбам пациентов.

“В целом порядка 250 видов обследований посчитали избыточными и исключили. Сам перечень – это набор обязательных и дополнительных исследований для той или иной патологии. Но сейчас нередко дополнительный перечень перетекает в основной. Ведь любая болезнь не ограничивается одним органом, а приводит к системным нарушениям”, – пояснила Ивлева. Какие именно обследования исключат, она не уточнила. Зато подчеркнула, что для пациентов процесс оформления инвалидности станет проще. Исследования им будут назначать лишь в том случае, если они действительно необходимы.

На какой срок оформляют группу инвалидности?

Все остальные правила останутся прежними, сообщила главный врач городской поликлиники № 1 Барнаула Елена Азарова. По ее словам, максимальный срок проведения медико-социальной экспертизы – 30 дней. Но для некоторых категорий пациентов он заметно короче. Например, оформить инвалидность паллиативному пациенту или человеку, который находится в стационаре для ампутации конечности, должны всего за три дня.

Азарова также опровергла расхожее мнение о том, что российским инвалидам приходится чуть ли не ежегодно доказывать отсутствие ноги или руки, которая “все равно новая не вырастет”. По словам врача, далеко не всем пациентам ставят группу инвалидности на год: по многим заболеваниям срок может быть немного больше, вплоть до бессрочного статуса инвалида.

Руководитель поликлиники отметила, что работа медико-социальной экспертизы в Алтайском крае значительно продвинулась за последние годы.

“Случаи, когда документы возвращают к нам на дообследование, единичные. И мы, как правило, в течение двух недель проводим дополнительные обследования и снова отправляем пакет в бюро. При этом за прошлый год у нас не было ни одного оспаривания экспертного совета при учете, что в год мы оформляем более тысячи направлений”, – сказала Азарова.

Ивлева подтвердила, что оспариваний стало гораздо меньше. По ее словам, в 2023 году было обжаловано меньше 10% экспертных заключений.

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