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Жителям Авдеевки начали выдавать российские паспорта

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Населенный пункт перешел под контроль РФ 17 февраля

Жителям Авдеевки начали выдавать российские паспорта

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первые паспорта граждан РФ выдали жителям освобожденной Авдеевки, сообщил глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

“Первые паспорта гражданина Российской Федерации получили жители освобожденной Авдеевки. Поздравляем! Мы Вместе!” – написал он в телеграм-канале.

Авдеевка перешла под контроль России и администрации ДНР 17 февраля.

22-го числа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что заявления на получение российских паспортов подали 29 жителям населенного пункта.

По состоянию на 2022 год население Авдеевки составляло 31 392 человека.

горняк

Источник

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