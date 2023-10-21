Жителям барнаульского микрорайона вернули тепло и горячую воду после аварии
Специалисты заменили два с половиной метра трубопровода на улице Георгия Исакова
Фото: unsplash.com
В Барнауле устранили дефект трубопровода на улице Георгия Исакова, из-за которого у части жителей Дальних Черемушек 21 октября отсутствовали тепло и горячая вода.
Как сообщили в СГК, потребителей уже подключили к системе, сеть заполнена и ставится на циркуляцию.
“В ближайшее время [в квартирах] появятся отопление и горячая вода”, – отметили в компании.
Напомним, из-за поломки специалисты были вынуждены заменить два с половиной метра трубы.
Горняк22
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