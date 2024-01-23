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Жителю Алтая грозит до двух лет за смертельный выстрел в голову мальчика

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Трагический случай произошел в автомобиле после охоты

Жителю Алтая грозит до двух лет за смертельный выстрел в голову мальчика

Ружье / Фото: СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае жителя будут судить за причинение смерти по неосторожности подростку во время охоты, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошел 4 ноября 2023 года. 30-летний обвиняемый житель Бийска вместе с тестем и его 14-летним сыном охотились недалеко от села Усятское.

“По окончании охоты на переднем сиденье автомобиля мужчина стал разряжать ружье. Он направил ствол в сторону заднего сиденья, на котором находился подросток, допустил неосторожное нажатие пальцем на спусковой механизм, вследствие чего произошел выстрел”, – рассказали в ведомстве.

В итоге дробовой заряд попал в теменно-затылочную область головы мальчика. От полученной травмы он скончался в реанимации.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за “причинение смерти по неосторожности”.

Стоит отметить, что подобные случаи не редкость. Например, в мае 2023 года в крае мужчина случайно застрелил товарища еще до начала охоты.

город Горняк

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