Жизнь пенсионеров перевернется в худшую сторону, если этого не сделать

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12 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Многие льготы можно получить в беззаявительном порядке, но в некоторых случаях гражданин самостоятельно должен предоставить документы, доказывающие право на их получение, рассказал агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Есть ситуации, при которых льготы можно лишиться, если вовремя не подтвердить свой статус. Яркий пример – льгота на парковку для многодетных семей в Москве, где раз в три года нужно подавать заявление с подтверждением статуса таковой семьи. Если указанного не сделать, то начнут приходить ощутимые штрафы.

Человек может лишиться и субсидии на оплату ЖКУ, если не делать соответствующих уведомлений. Также лишиться льгот и пособий могут малоимущие и безработные, если не подтвердят свой статус или перестанут соответствовать установленным критериям.

В некоторых случаях даже статус инвалида нужно подтверждать.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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