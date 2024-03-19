Жизнь собственников квартиры с 1 апреля станет сложнее и это не шутка!

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19 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. С 1 апреля текущего года вступают в силу новые нормы, касающиеся перепланировки квартир. Собственников, нарушающих закон, ожидают штрафы в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей для физических лиц и от 40 до 50 тыс. рублей для юридических лиц. Однако штраф — это ещё не самая большая проблема. Что же изменится в процедуре перепланировки квартир в 2024 году? Пишет Нацпалата недвижимости.

Одним из нововведений станет упрощённый порядок изменения функционального назначения жилых помещений. Если раньше требовалось получить разрешение от уполномоченного органа, то теперь этого уже не потребуется. Достаточно будет лишь решения об изменении данных в ЕГРН. Считается, что процесс завершён, когда в реестре появится информация о новом назначении объекта. Однако это касается только помещений, которые не требуют перепланировки или переустройства. Согласно новым правилам, информацию о таких изменениях необходимо предоставить в течение пяти рабочих дней.

Теперь понятие “перепланировка” включает в себя работы по изменению площади помещения и его границ, а также созданию новых и смежных помещений. Новый закон также устанавливает сроки, в течение которых акт приёмочной комиссии должен быть направлен в Росреестр. Теперь этот акт должен быть утвержден в течение 30 дней. Эти изменения внесены в Жилищный кодекс и Закон “О государственной регистрации недвижимости”.

Если перепланировка была выполнена незаконно, собственнику предстоит либо законно оформить её, либо вернуть исходное состояние помещения. В случае отказа от согласования, госжилинспекция может подать на владельца жилья в суд. Если будет вынесено соответствующее решение суда, недвижимость может быть продана на аукционе.

Теперь понятие перепланировки включает в себя изменения конфигурации помещения, требующие изменения технического паспорта. Например, расширение кухни за счет комнаты или изменение расположения дверного проема.

Опрошенные Национальной палатой недвижимости специалисты сказали, что, чтобы избежать проблем, проект перепланировки лучше утвердить. Для этого потребуется подготовить ряд документов:

1) Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения;

2) Правоустанавливающие документы на данное помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);

3) Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 настоящего кодекса;

4) Технический паспорт помещения в многоквартирном доме;

5) Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

6) Заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Таким образом, по мнению специалистов Национальной палаты недвижимости новые правила перепланировки вводят более строгие требования и упрощают процедуру узаконивания изменений. Соблюдение закона не только избавляет от штрафов, но и предотвращает потенциальные проблемы с продажей недвижимости в будущем.

Фото: earth-chronicles.ru

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк