Жизненно важные службы Алтайского края подготовились к работе на новогодних каникулах

Все выходные будут работать, в том числе, промышленные предприятия непрерывного цикла

Фото: Мария Власова / amic.ru

Медработники, энергетики, дорожники и работники прочих служб жизнеобеспечения Алтайского края будут дежурить в новогодние каникулы и отчитываться о работе в особом порядке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Краевой Минтранс доложил, что вся техника прошла доппроверку и в случае ухудшения погоды на дороги выйдет больше двух тысяч машин.

Скорая помощь и медслужбы экстренного реагирования также готовы к работе на каникулах. Во все дни, кроме воскресений, будут работать службы неотложной помощи.

Поликлиники и диспансеры будут открыты 3, 5 и 8 января. На прием записаться можно в том числе к узким специалистам.

Энергетические предприятия подготовились к периоду максимума нагрузок на энергосистему. Уже 29 декабря они приступят к несению усиленного дежурства.

Минпромэнерго сообщило, что региональный штаб по безопасности электроснабжения работает круглосуточно. В министерстве назначили дежурных.

Промышленные производства непрерывного цикла продолжат работать в течение всех выходных.

Службы экстренного реагирования будут обеспечивать безопасность в связи с большим количеством мероприятий для детей и взрослых.

Ранее рассказали, как будет ходить общественный транспорт в Барнауле на новогодние праздники.

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