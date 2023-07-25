ЖК с эксплуатируемой кровлей разрешили строить недалеко от барнаульского Ковша

Многоэтажку должны завершить через два года

Эскиз застройки квартала / Фото: компания “Структура”

16-этажный дом со спортивной площадкой на крыше возведут на берегу Оби: в конце июня 2023 года девелопер получил разрешение на строительство здания. Компания впервые показала проект ЖК еще на градсовете весной 2021 года, однако до сих пор к работам на площадке не приступала.

Многоэтажку Г-образной формы построят по монолитной технологии. Внутри будет 195 квартир, большая часть из которых (120) – однокомнатные площадью от 21 квадратного метра. Также предусмотрено 45 двухкомнатных квартир и 30 – трехкомнатных.

Во дворе появятся детская площадка и зона отдыха, а на крыше – спортивная площадка. Под домом запроектирован паркинг на 24 машино-места, дополнительно парковки разместят на участке и вдоль улицы Никитина.

Согласно выданному мэрией разрешению на строительство, девелопер должен возвести и сдать дом в эксплуатацию до 29 июля 2025 года.

Перспективы квартала

Вместе с проектом ЖК компания презентовала на градсовете и проект планировки квартала в границах ул. Никитина, Промышленной, Анатолия и пер. Некрасова. Его разработала барнаульская мастерская “Структура”. Этот документ показывает, как будет развиваться микрорайон, какие еще дома в нем появятся, а также где разместятся школы, детсады и другие объекты.

Эскизный проект дома на ул. Никитина, 12 / Фото: “Структура”

По оценкам архитекторов, в квартале можно возвести семь многоэтажных домов, рассчитанных на 872 квартиры общей площадью чуть больше 36 тыс. квадратных метров. Количество жителей в микрорайоне после реновации автора оценили в 1452 человека.

В микрорайоне планируется строительство детских площадок, зон отдыха, предусмотрено озеленение. Общее количество машино-мест (на стоянках рядом с домами и в подземных паркингах) – 415.

Члены градсовета рекомендовали застройщику и архитекторам завершить разработку проекта планировки (на заседании были представлены лишь эскизы), который затем мэрия может утвердить. Однако пока этого сделано не было.

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