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Зимние развлечения в Барнауле: от катания на коньках до гонок на собачьих упряжках и вездеходах

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Зимние развлечения в Барнауле: от катания на коньках до гонок на собачьих упряжках и вездеходах

Новогодние каникулы – повод не только провести время с семьей, но и найти новых друзей.

В Барнауле и его окрестностях есть несколько мест, где можно рассекать снежную целину на северных собаках. Например, это Алтайский центр ездового спорта с филиалами в сёлах Лебяжье и Шадрино. Есть большой питомник хаски на Солнечной Поляне. В Борзовой Заимке можно не только покататься, но и лично встретиться с Дедом Морозом в его главной алтайской резиденции. Любителям экстрима предлагают сесть за руль более тяжёлого транспорта. Путешествие на вездеходах по зимнему лесу – ещё одно популярное развлечение в каникулы. В Барнауле есть места, где осуществляется прокат снегоходов, багги, квадроциклов…Нужно ехать очень аккуратно, чтобы собственную безопасность обеспечить, и не распугать лесных жителей. Инструкторы говорят, что здесь можно встретить зайца, сову и даже косулю. Если простые покатушки кто-то из гостей сочтет скучными, службы проката готовы предложить захватывающие квесты на вездеходах с поиском «сокровищ».

Екатерина Гаськова

Взято отсюда.

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