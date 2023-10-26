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Зимой Украину ждет сюрприз: Шойгу неспроста прибыл в зону СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в зону спецоперации проверил передовой пункт управления группировки войск “Восток” на Южнодонецком направлении, проверив ее готовность к действиям зимой, сообщили в ведомстве.

На командном пункте министр “заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях”.

Кроме того, Шойгу заслушал доклады начальников служб о готовности группировки “Восток” к действиям зимой, включая обеспеченность средствами обогрева военнослужащих. Пишут “Русские Онлайн”.

Командующий группировкой “Восток” генерал-лейтенант Андрей Кузьменко доложил главе Минобороны о формировании штатных подразделений по применению ударных и разведывательных беспилотников, укомплектовании их людьми и техникой, в том числе FPV-дронами.

Кроме того, отметили в министерстве, командующий группировкой доложил Шойгу “об особенностях тактики действий штурмовых отрядов соединений группировки во взаимодействии с разведывательно-огневыми комплексами при выполнении боевых задач по захвату штурмовыми группами опорных пунктов ВСУ”.

Фото: news.myseldon.com

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