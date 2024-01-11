Злостный воришка: в Новосибирске мужчина пять раз пытался украсть один мандарин

Новосибирца, почти сумевшего украсть одну мандаринку с пятой попытки, задержали бойцы группы быстрого реагирования

В Новосибирске вечером 8 января мужчина четыре раза посещал крупный сетевой магазин с одной целью – украсть мандаринку. Все его попытки заканчивались неудачно, так как ему препятствовали сотрудники супермаркета, сообщает “РИА Новости”.

“На пятый раз воришка смог пересечь линию касс, но его радость длилась недолго – гвардейцы задержали его”, – сообщает частное агентство безопасности.

Охранники задержали злостного нарушителя, вернули одну, почти украденную, мандаринку на прилавок, провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили. Больше в магазине он не появлялся. Мотивы его поступка неизвестны.

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Взято отсюда