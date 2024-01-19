Змеиногорск. Стелла Фото: drive2.ru

Змеиногорский район долгое время стремится к своему преобразованию. Там не первый год обсуждаются перспективы оптимизации администраций на разных уровнях

Змеиногорский район планировали преобразовать в муниципальный округ, однако этого так и не произошло, сообщает “Банкфакс” со ссылкой на спикера Змеиногорского райсовета Петра Остапченко.

Общественные обсуждения в муниципалитетах района по поводу преобразования его в округ стартовали еще в середине осени прошлого года. Для реализации инициативы ее должны были поддержать в самом Змеиногорске и семи сельсоветах (минимум семь из восьми).

По словам Остапченко, против укрупнения высказались жители сразу трех сельсоветов. Так, представители Таловского сельского совета, чьи доходы от аренды земли добывающими организациями намного превышают финансовые обязательства, не увидели смысла в укрупнении.

Отметим, что на этом фоне в Змеиногорске определили нового главу города. Им стал Владимир Девятилов. Вероятно, речь идет о бывшем начальнике Государственного пожарного надзора МЧС РФ по Алтайскому краю в Змеиногорске.

Напомним, что в Алтайском крае районы уже переходили в муниципальные округа. Это Залесовский, Чарышский и Суетский муниципальные округа.

Взято отсюда