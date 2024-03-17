Только редкий умник и филолог справятся с нашим тестом

17 марта 2024, 16:00135Написать комментарий

Иногда так и тянет ввернуть в свою речь какое-нибудь словечко, чтобы все вокруг обомлели от того, какой же умный у них собеседник. Но всегда нужно быть настороже — перед тем, как произнести слово, не помешает проверить, что вы точно-точно знаете, что оно обозначает. Мы, кстати, нашли 10 таких слов, об истинном значении которых мало кто догадывается. Может быть, именно вы поможете нам (и всем остальным) во всём разобраться?

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17.03.2024