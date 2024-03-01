Знаменитый «Аэробус» севший в поле под Новосибирском может стать музеем

Самолет опасно поднимать в воздух

По словам главы Убинского района Олега Конюка, севший в пшеничном поле под Новосибирском знаменитый “Аэробус” может стать музеем. Самолет опасно поднимать в воздух, поэтому глава района просит перевезти его в центр села и сделать внутри музей, сообщает “КП-Новосибимрск”. Стоит отметить, что посмотреть на самолет еду туристы из разных уголков страны, а местный сельский фотограф продал уже пару сотен магнитиков с новой достопримечательностью.

Напомним, утром 12 сентября борт “Сочи-Омск” экстренно приземлился в поле под Новосибирском – между селами Каменка и Московка. Пилоты чудом посадили самолет, у которого не сложилось шасси и почти кончилось топливо – все 167 человек на борту остались целы и невредимы. В СМИ окрестили инцидент “чудом на пшеничном поле”, а местные жители получили новую достопримечательность.

“В октябре приезжал целый автобус туристов. Гости решили проездом посмотреть на самолет, заодно купили сувениры – магнитики на холодильник с изображением “Чуда на пшеничном поле”. Сейчас зима, но люди все равно едут, хотя автобусов больше не было”, – отмечают сотрудники убинского Дома Культуры.

Авиакомпания “Уральские авиалинии” стала решать судьбу самолета – арендовали пшеничное поле, а зимой планировали поднять “Аэробус” в воздух. Но позже отказались от этой идеи.

В результате самолет стоит на поле уже полгода, его окружили двухметровым забором и круглосуточной охраной.

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Взято отсюда