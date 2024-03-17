Знаток голосов птиц: бийчанин принял участие в шоу на федеральном канале

15 марта житель Бийска стал героем выпуска «Удивительные люди»

Бийчанин Андрей Беспалов 15 марта стал героем выпуска “Удивительные люди” на “России 1”, сообщает “Катунь 24”.

19-летний житель Бийска занимается бердвотчингом. Он фотографирует птиц в дикой природе. Пернатых и их места гнездования он находит по голосу. Житель наукограда различает тысячи видов птиц и их голоса. Орнитолог может безошибочно определить их на слух и даже воспроизвести.

Своей работой бийчанин помогает территориям Алтайского края следить за территорией пролета редких видов пернатых.

В финал шоу бийчанин не прошел, но членов жюри и зрителей покорил.

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Взято отсюда