Золотой юбилей свадьбы празднуют супруги Семакины из Барнаула

Они познакомились в 1973 году, поженились через полгода и вот уже 50 лет живут в мире и согласии. В гостях у семьи побывала «Катунь 24».

Источник фото: Катунь 24

История этой любви началась в июне 1973 года. Он служил в милиции и приходил обедать в столовую, где она работала поваром. Поженились 11 января 1974-го. С тех пор прошло 50 лет.

«Посмотрел, понравилась она мне, и внешне, и фигура, и вообще понравилась. Она не ревнивая, такая хозяйственная», — поделился супруг Зинаиды Семакиной Виктор Семакин.

Сейчас супруги Семакины празднуют «золотую» свадьбу. Поздравить Виктора Николаевича и Зинаиду Афанасьевну приехали родственники и друзья. Во Дворце бракосочетания им вручили юбилейное свидетельство и письмо от губернатора Алтайского края. А после супруги исполнили «золотой» танец.

Виктор Николаевич и Зинаида Афанасьевна воспитали дочь Ирину, внучек Марию и Дарью. Ирина делится: в жизни родителей были и тяжелые времена, но они старались не обращать внимания на трудности, всегда поддерживали друг друга. И, конечно, окружали заботой любимую дочь.

«Мы ездили вместе отдыхали в разные точки города и в разные точки по России. Внучек очень любят, что старшую, что младшую. С ними везде тоже они ездят отдыхать: в санатории, на юг. Ни в чем не отказывают. Дедушка нас вообще любит побаловать, если надо в магазин сходить, хоть в час ночи сладкого захотели, он идет», — рассказала дочь Виктора и Зинаиды Семакиных Ирина Сидельникова.

Мы попросили Виктора Николаевича и Зинаиду Афанасьевну поделиться секретом счастливой семейной жизни.

«У него как в крови всегда меня уважать, впереди пропускать, за хорошее благодарить, за ужин спасибо говорить, поэтому я его и люблю. Где любовь, там и все. Любовь все держит. Хоть и говорят, что нет любви, есть! Говорят — привязанность, нет — любовь! Любишь его, уважаешь, вот видишь какой он у меня хорошенький, стараюсь его сохранить, а он меня держится, а как», — отметила супруга Виктора Семакина Зинаида Семакина.

Взято отсюда.

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