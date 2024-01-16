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Золотые резервы России в 2023 году увеличились и установили новый рекорд

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Золотые резервы России в 2023 году увеличились и установили новый рекорд

По данным Центробанка золотые резервы России по итогам 2023 года увеличились на 35 тонн и достигли рекордных $155,9 млрд

Золотые резервы России по результатам 2023 года установили новый рекорд в $155,9 млрд, сообщает “Газета.ру” со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Только за декабрь золотой запас России увеличился на 35 тонн и теперь составляет 2,35 тыс. тонн. Его доля в международных резервах выросла до 26%, что является максимумом с марта 2000 года.

Ранее эксперты «Финама» предположили, сколько может стоить золото в 2024 году. В базовом сценарии специалисты прогнозируют цену за унцию золота к концу текущего года в диапазоне $2070–2150, в пессимистичном — $2250–2350.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что рост экономики страны по итогам прошлого года превысил ожидания. По предварительным оценкам, ВВП может превысить 3,5%.

Российскую экономику разогрел бурный взлет промышленности, пояснила в свою очередь Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета. Занятость в реальном секторе растет самыми быстрыми темпами с начала 2000-х, отметила она.

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Взято отсюда

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