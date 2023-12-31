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Золотую свадьбу отметили жители села Залесово

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Золотую свадьбу отметили жители села Залесово

Виктор Станиславович и Антонида Леонтьевна Залевские отметили 50-летие семейной жизни.

Источник фото: Катунь 24

Виктор Станиславович работал в комсомольской и партийной организациях района, органах социальной защиты, почти 20 лет был редактором газеты «Сельский новатор». И до сих пор иногда летом выходит на работу в районку, чтобы подменить ушедших в отпуск коллег.

Антонида Леонтьевна была режиссером народного театра, начальником районного отдела культуры, вела театральную студию в школе.

Юбиляры вырастили четверых детей.

Старшая Владислава пошла по стопам отца, больше 25 лет работает в журналистике, в последние годы – программным редактором телеканала «Катунь 24». У Олега вся трудовая деятельность связана с государственной службой, сейчас работает в министерстве социальной защиты края. Диана с университетской скамьи всегда с молодежью, сегодня – специалист регионального отделения «Движение первых». Младшая Виктория пробовала себя в разных сферах, сейчас трудится маркетологом.

У четы Залевских уже 10 внуков!

Виктор и Антонида ветераны труда. Виктор Станиславович награждён медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

В день золотой свадьбы сотрудники отдела ЗАГС села Залесово провели для юбиляров торжественную регистрацию.

Интересные факты:

  • Жених и невеста до свадьбы виделись всего три раза.
  • В доме хранится семейная реликвия – письмо на бересте, отправленное юным солдатом любимой из армии.

    • Взято отсюда.

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