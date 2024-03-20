«Золотую звезду героя» ДНР вручили жителю Алтайского края

Награду получил Евгений Смирнов — ветеран СВО, социальный координатор фонда «Защитники Отечества».

Источник фото: Катунь 24

После срочной службы заключил контракт, затем почти десять лет служил в ЗАТО «Сибирский» в должности старшины роты противодиверсионной борьбы и разведки. С 2017 года участвовал в составе ЧВК «Вагнер» в военном конфликте в Сирии. С первых дней Специальной военной операции защищал жителей Донбасса. Евгений Смирнов — полный кавалер трех Орденов Мужества.

«Каждый день переживаю, как наши ребята находятся на фронте, недавно тоже вернулся с фронта. Чувства от получения награды — я горжусь тем, что это заслуга не моя, а всех наших ребят, которые работали со мной, воевали со мной», — поделился ветеран СВО, социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества».

Вручение награды прошло в филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Поздравить героя пришли его родные и близкие, волонтеры, общественники и боевые товарищи.

«Это тот человек, которому всегда поставишь задачу и знаешь, что она всегда будет 100% выполнена точно и в срок. Подразделением Евгения Михайловича было уничтожено шесть самолетов противника, четыре вертолета», — рассказал герой России Артём Матвиенко.

Кроме того, Евгения Смирнова поздравил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко. Он отметил: впереди нашим военнослужащим предстоит выполнить немало боевых задач, однако победы можно добиться только сообща, благодаря поддержке правительства, волонтеров и всех неравнодушных жителей страны.

«Я бы хотел заверить наших ветеранов уважаемых, всех присутствующих, что мы будем делать все необходимое, чтобы победа была за нами. И мы уверены, что победа будет нашей», — заявил заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Взято отсюда.

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