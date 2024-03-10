реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Зрада пришла, откуда не ждали. Зеленский внезапно помог российской армии

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

 | 

10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Александр Меркурис, британский эксперт, утверждает на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский, посещая базу в Одессе, своим присутствием помог российским военным совершить авиаудар по этой базе. Как пишут РИА Новости.

Одной из целей его поездки в Одессу было награждение спецназовцев, управляющих водными дронами. Конечно же, Зеленский отправился на секретную базу, где эти люди обучаются и откуда действуют. Русские военные отслеживали его передвижения и, таким образом, выяснили местоположение базы. После ухода Зеленского они совершили авиаудар по этой базе.

Меркурис также предполагает, что на объекте могли находиться иностранные инструкторы, которые обучали украинцев использованию морских беспилотников.

6 марта Министерство обороны России сообщило о том, что был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВС Украины.

Фото: news-odessa.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

горняк

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Более трех миллионов россиян проголосуют на выборах президента не…

Столько человек воспользовались сервисом “Мобильный избиратель” Человек, опускающий бюллетень в…

Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Ему было 73 года Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656 На 74-м…

Названы факторы, увеличивающие риск смерти у женщин

Исследователи выделили два пункта Весы и метр / Фото: pxhere.com/ru/photo/949771…

Сергея Безрукова освистали на турнире по фигурному катанию в…

Ему не понравилось то, что спортсмен изображал “алкоголика” Коньки на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp