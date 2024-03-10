Зрада пришла, откуда не ждали. Зеленский внезапно помог российской армии

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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Александр Меркурис, британский эксперт, утверждает на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский, посещая базу в Одессе, своим присутствием помог российским военным совершить авиаудар по этой базе. Как пишут РИА Новости.

Одной из целей его поездки в Одессу было награждение спецназовцев, управляющих водными дронами. Конечно же, Зеленский отправился на секретную базу, где эти люди обучаются и откуда действуют. Русские военные отслеживали его передвижения и, таким образом, выяснили местоположение базы. После ухода Зеленского они совершили авиаудар по этой базе.

Меркурис также предполагает, что на объекте могли находиться иностранные инструкторы, которые обучали украинцев использованию морских беспилотников.

6 марта Министерство обороны России сообщило о том, что был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВС Украины.

Фото: news-odessa.ru

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Автор: vizitka01

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