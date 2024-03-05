«Зря он выбрал Сибирь». Правда ли, что в Барнаул переезжает зомби-бой, отрезавший себе нос и уши

Горожане обсуждают переезд мужчины без носа и ушей в Барнаул

Родственники Алексея плохо отнеслись к его модификациям. Скриншот видео YouTube-канала «Александр ДрачиковУдаление тату»

В социальных сетях барнаульцы активно обсуждают возможность переезда жителя Калининграда — Алексея, который называет себя Зомби-бой, в Барнаул. Парень прославился в своем городе тем, что в буквальном смысле изуродовал свою внешность — он отрезал себе нос и уши, а его лицо стало сплошной татуировкой. Да и на его теле татуировок великое множество.

Алексей никак и никому не объясняет, для чего он пошел на такой сомнительный шаг, как удаление носа и ушей, а в интервью журналистам из Калининграда признался, что смотрит на свое тело, как на арт-объект. Сам молодой человек, судя по всему, нигде не работает, а деньги на новые модификации своего тела, по его же словам, выпрашивает у прохожих. Хотя не так давно он решился на удаление татуировок, в том числе, и с лица.

Барнаульцы же восприняли новость о переезде такого «арт-объекта» в столицу региона довольно негативно.

– Зря он выбрал Сибирь. Тут люди другие, конкретные, – написал в одной из групп города некий Вячеслав.

И подобных комментариев сотни. Но, стоит сказать, что «Комсомолка» связалась с мастером, который удаляет Алексею татуировки, и тот отметил, что новость о переезде «Зомби» – фейковая. Никуда Алексей переезжать из Калининграда не собирается.

Идею предложил тату-мастер

Взято отсюда

05.03.2024