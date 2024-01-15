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Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

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Народный артист СССР умер на 89-м году жизни

Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

Сегодня, 15 января, в Москве прошло прощание с народным артистом СССР и художественным руководителем Малого театра Юрием Соломиным. Похороны артиста состоялись на Троекуровском кладбище. MSK1.RU собирал всё самое важное с церемонии прощания в онлайн-репортаже.

С самого утра у Малого театра выстроилась толпа желающих проститься с артистом. Сначала в зал запускали только близких Соломина и его друзей, знакомых и коллег — сотрудников театра. Затем попрощаться с худруком пришел глава СК России Александр Бастрыкин. После него войти на Историческую сцену Малого театра смогли и другие желающие. Вход охраняли полицейские.

На входе в зал, где проходило прощание, установили большой портрет Соломина, букеты цветов и венки.

Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

На прощание с артистом пришли актеры Станислав Любшин, Дмитрий Медведев, Сергей Гармаш, министр культуры РФ Ольга Любимова, режиссер Юрий Борщевский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и посол Японии Муто Акиро.

— Он был строгий, но всегда помогал, — рассказал актер Дмитрий Медведев.

Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин приехал к зданию театра на правительственном автомобиле Aurus.

— Хотел бы отметить, что он прекрасно сыграл роли правоохранителей. Будто долгие годы служил в советской милиции. Берегите его традиции! Помните о великом учителе! — сказал он в своей речи.

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В зале Малого театра зачитали телеграммы от Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также поступили телеграммы от министра обороны Сергея Шойгу и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Во время церемонии прощания на экране позади сцены показывали архивные кадры из фильмов с Юрием Соломиным и его личные фото разных времен. Самые близкие люди сидели на стульях вокруг гроба с телом артиста.

Заслуженный артист России, актер Алексей Дубровский тепло высказался о Юрии Соломине.

— 35 лет Юрий Мефодьевич вел Малый театр как корабль. Он всю жизнь отдал ему. И сейчас наша семья осиротела, — заявил Дубровский.

Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

Режиссер Юрий Борщевский вспоминал, как работал с Юрием Соломиным. В своей речи он сказал, что смерть артиста — невосполнимая утрата для театра и актерского сообщества. А актер Игорь Петренко возложил цветы к гробу Юрия Соломина.

Муто Акиро, новый посол Японии в России, выразил свои соболезнования коллегам и близким Юрия Соломина. Он также заявил, что режиссер сыграл большую роль в укреплении культурных связей между Россией и Японией.

Актер Василий Бочкарев в своей речи вспоминал, что Юрий Соломин очень любил людей.

— Почему такая огромная любовь? Секрет очень простой. Он любил человека! Не просто человека, а человека и вместе с ним его время! И это он пронес через всю свою жизнь, — высказался Бочкарев.

На прощание приехал бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он поделился журналистами своими воспоминаниями о Юрии Соломине.

— У него душа болела о русской культуре, — заявил политик.

После беседы с журналистами на улице у Малого театра Зюганов прочитал свою речь на сцене.

— Соломин мог играть любые роли, и у него была мужественная гражданская позиция, — сказал глава КПРФ.

Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

Проститься с Юрием Соломиным прибыл Леонид Левин, заместитель руководителя аппарата правительства РФ.

— Тяжелый день для Малого театра и для всех поклонников Соломина. Соломин бережно хранил традиции русского театра, несмотря на различные попытки новых форм. Он придерживался классики. У него не было штампов, — заявил Левин.

Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

На прощальной церемонии появился и экс-министр культуры Владимир Мединский. Речь, которую он произнес на сцене Малого театра, была не очень длинной.

— Это один из тех людей, в ком талант проявился во всём: актер от бога, режиссер, министр, скала, о которую разбивались новомодные театральные течения, о многих из них мы уже забыли, а Соломин есть, — сказал помощник президента России.

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На сцене Малого театра установили памятные венки. Среди них можно заметить цветы от студентов Щепкинского училища и ансамбля Игоря Моисеева. А у входа в зал стоял венок от Театра Ермоловой.

В конце церемонии гроб с телом Юрия Соломина накрыли крышкой. В последний путь артиста провожали под бурные аплодисменты.

Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой, которая умерла в 2019 году.

Юрий Соломин умер 11 января на 89-м году жизни. Накануне его выписали из больницы. Ранее мы публиковали интервью с Юрием Соломиным. MSK1.RU рассказывал, как близкие Соломина и артисты театра переживают утрату.

Взято Источник
15.01.2024

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