Звезда “Битвы экстрасенсов” назвала три знака зодиака, которым повезет в 2024-м

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По словам участницы популярного телевизионного шоу, наступивший 2024 год – это время перемен, благополучия и обретения гармонии

Участница популярного шоу “Битва экстрасенсов” Кажетта Ахметжанова назвала три знака зодиака, которым может повезти в 2024 году, сообщает издание ” 2х2.su “. По ее словам, новые возможности в новом году откроются у Овнов . Представителям этого знака зодиака необходимо приготовиться к вызовам судьбы, не пропускать перспективы в карьере и использовать новые возможности. Звезды советуют Овнам доверять интуиции, не терять бдительности и не совершать необдуманных поступков.

Кроме того, в 2024 году, по словам Кажетты Ахметжановой, у Близнецов расширится круг общения, что откроет большие горизонты, вдохновит и даст запал на дальнейшие свершения. При этом перемены ждут и в личной жизни, но нужно быть открытыми и искренними к близким.

Между тем, у Дев , возможно, улучшится финансовое положение, однако звезды рекомендуют быть более настойчивыми и инициативными. Также следует заняться получением образования и подготовиться к инвестициям в свои знания. В 2024 году у Дев может появиться новый источник дохода.

В целом насыщенный и интересный год экстрасенс предсказывает всем знакам зодиака. По ее словам, приятные события ждут Водолеев, удача перейдет на сторону Рыб, а Козерогам предстоит быть настойчивыми и трудолюбивыми.

Взято отсюда.

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