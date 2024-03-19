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Звезда Дикого ангела Наталия Орейро тайно приехала в Москву

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Звезда Дикого ангела Наталия Орейро тайно приехала в Москву

Наталья Орейро Фото: @nataliaoreirosoy*

В начале марта СМИ писали, что актриса скоро приедет в Россию для съемок в фильме. В своих соцсетях артистка публиковала фото со сценарием ленты

Уругвайскую артистку Наталию Орейро заметили в Москве, сообщает “Лента.ру” со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Звезда “Дикого ангела” прибыла в столицу из Санкт-Петербурга на скоростном поезде “Сапсан”. В Питере, как пишет источник, актриса снималась в российском фильме “Письмо Деду Морозу”, где также снимаются Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

При этом свой приезд в Москву артистка старалась не афишировать. Пряча лицо шарфом перед журналистами, она в окружении дошла до машины и сразу же уехала.

Известно, что Наталия Орейро играет роль в эпизоде, где у главного героя исполняется желание в Новый год.

Ранее Наталия Орейро представила клип на песню “Будем танцевать” на русском языке. Композицию написали в разгар пандемии коронавируса и записали в пяти разных студиях разных стран.

*Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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