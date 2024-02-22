Александр Гобозов Фото: inst/sasha_sveta_gobozovi *

Из-за избиения женщины Гобозов сначала попал под домашний арест, однако 21 февраля суд вынес ему приговор. Сам мужчина с таким решением не согласен

Бывший участник телепроекта “Дом-2” Александр Гобозов получил 1,5 года исправительной колонии общего режима. Пятигорский суд признал его виновным в разбое, сообщает “МК-Кавказ”.

Недавно Гобозов попал в скандал: несколько месяцев назад он начал получать угрозы от неизвестных в адрес себя и своих близких. От мужчины требовали деньги, однако Гобозов не стал обращаться в полицию. Он назначил злоумышленникам встречу и в итоге избил женщину, которая была их посредником.

Звезда “Дома-2” намерен обжаловать этот приговор. Его адвокат считает, что наказание слишком жесткое.

Ранее сообщалось, что экс-участник “Дома-2” Александр Фаломин попал в больницу с передозировкой. Медики обнаружили его на улице в Москве, он буянил и бредил. После терапии мужчина стал чувствовать себя лучше.

*Фото: социальная сеть Instagram запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Взято отсюда