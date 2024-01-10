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Звезда фильмов Холоп Милош Бикович впервые стал отцом

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Звезда фильмов Холоп Милош Бикович впервые стал отцом

Милош Бикович Фото: Insta/bikovic*

Артист старается не афишировать личную жизнь. Свою избранницу Ивану Малич, которая и родила ему ребенка, актер вывел в свет спустя два года отношений

Сербский актер Милош Бикович намекнул на своей странице в Instagram*, что впервые стал отцом.

Звезда “Холопа” опубликовал в своем блоге рисунок, на котором синей ручкой на коже нарисованы мама, папа и ребенок. Никаких подробностей 35-летний актер не раскрыл. Подписчики артиста поспешили поздравить новоиспеченного отца и его супругу с важным событием.

Звезда фильмов Холоп Милош Бикович впервые стал отцом

Рисунок Фото: bikovic*

Между тем в сербских СМИ пишут, что ребенок появился на свет в одной из частных клиник Белграда. Роды прошли без осложнений – мама и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо, сообщает woman.ru.

Напомним, что Милош Бикович с 2021 года состоит в отношениях с 26-летней сербской моделью Иваной Малич. В сентябре прошлого года пара рассказала, что они готовятся стать родителями, а в декабре актер Иван Охлобыстин упомянул, что артист тайно женился на своей возлюбленной.

*instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

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