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Звезда “Слова пацана” Кологривый рассказал, как пьяным устраивался в МТА

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Звезда "Слова пацана" Кологривый рассказал, как пьяным устраивался в МТА

Фото: скрин видео

Артист признался, что неоднократно бывал на Алтае, и ему там очень нравится. Об одной из своих поездок в Барнаул он рассказал подробнее

Актер из сериала “Слово пацана”, уроженец Новосибирска Никита Кологривый в интервью рассказал, как он приезжал к друзьям в Барнаул.

Кологривый поделился, что еще во времена учебы в ГИТИСе в Москве он приехал в Барнаул к друзьям, которые играли в труппе в Молодежном театре Алтая и жили в “очень крутом” общежитии.

Приезжаю, значит, туда – и мы начинаем бухать. С ходу, естественно. Бухаем, бухаем, а мы уже ночью сидим, под утро. А я лысый приехал, в спортивном костюме и белой майке-алкашке. И они такие: “У нас зарплаты по 20 тысяч, давай нашей завтруппы скажем, что ты окончил ГИТИС, что ты суперактер и что ты соскучился по родине и тебя надо срочно показывать”, – рассказал Кологривый.

В театре, как рассказывает артист, после этого собрали консилиум. Тогда он “навеселе” прочитал на сцене Пушкина.

После выступления Кологривый зашел в кабинет к заведующей и договорился с ней о зарплате в 40 тысяч – по просьбе друзей. Актеры тогда сделали вывод, что главное для актера иметь “московское происхождение”.

Взято отсюда.

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