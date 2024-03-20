Звезда “Слова пацана” Кологривый укусил официантку в Новосибирске

Артист перебрал с алкоголем и устроил дебош

Никита Кологривый / Кадр из сериала “Слово пацана” (2023)

Звезда “Слова пацана” Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане и укусил за ногу официантку. Как пишет “Абзац”, 29-летний артист перебрал с паровыми коктейлями и “очень сильно хулиганил” в ночь на 19 марта.

По данным издания, пьяный Кологривый нападал на сотрудников и приставал к женской половине персонала. К одной из официанток он улегся на колени и стал склонять к близости. Когда девушка оказала сопротивление, он укусил ее за ногу, а затем начал заламывать руки и трогать ее за интимные места.

В общей сложности актер пробыл в заведении два с половиной часа. После произошедшего ни он, ни его директор не связывались с администрацией. Извинений не последовало. В произошедшем теперь будут разбираться полицейские.

За пару дней до этого Кологривый устроил в Новосибирске скандал из-за площадки, где проходила фан-встреча. Он остался недоволен локацией и заявил, что “здесь не умеют встречать гостей”.

новости Алтайский



Источник