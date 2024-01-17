Леон Кемстач Фото: кадр из клипа "Как быть"

После грандиозного успеха сериала Жоры Крыжовникова очередную волну популярности получили многие хиты прошлых лет, которые звучали в ленте

Исполнитель одной из главных ролей в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте” Леон Кемстач выпустил клип на песню “Как быть” Александра Серова.

Впервые эту композицию артист исполнил в одной из сцен ленты. Герой Кемстача играл на рояле и пел песню на дне рождения инспектора по делам несовершеннолетних Ирины, в которую был влюблен.

В своем клипе молодой актер, как и его персонаж, сидит за роялем. Ролик опубликовали на YouTube-канале Игоря Крутого, который написал музыку к композиции. Сейчас видео собрало более 600 тысяч просмотров.

Напомним, что ранее мать актера Лаура Кемстач вышла замуж на звезду “Реальных пацанов” Антона Богданова. Именно супруги, как стало известно, отправили подростка на кастинг сериала о казанских бандах.

Взято отсюда