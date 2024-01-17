реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Звезда Слова пацана выпустил клип на песню, которую пел в сериале

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Звезда Слова пацана выпустил клип на песню, которую пел в сериале

Леон Кемстач Фото: кадр из клипа "Как быть"

После грандиозного успеха сериала Жоры Крыжовникова очередную волну популярности получили многие хиты прошлых лет, которые звучали в ленте

Исполнитель одной из главных ролей в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте” Леон Кемстач выпустил клип на песню “Как быть” Александра Серова.

Впервые эту композицию артист исполнил в одной из сцен ленты. Герой Кемстача играл на рояле и пел песню на дне рождения инспектора по делам несовершеннолетних Ирины, в которую был влюблен.

В своем клипе молодой актер, как и его персонаж, сидит за роялем. Ролик опубликовали на YouTube-канале Игоря Крутого, который написал музыку к композиции. Сейчас видео собрало более 600 тысяч просмотров.

Напомним, что ранее мать актера Лаура Кемстач вышла замуж на звезду “Реальных пацанов” Антона Богданова. Именно супруги, как стало известно, отправили подростка на кастинг сериала о казанских бандах.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

В Барнауле продолжают бороться с гололедом

17.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайкрайстате заявили, что зарплаты выросли почти до 50 тысяч. А сколько получаете вы?

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле снова вырастут цены на проезд. Или нет? — Ответ мэрии

17.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае проиндексировали пособия. Сколько теперь получают матери-одиночки и военнослужащие

17.01.2024

 Новости Алтай

Молодого бийчанина подозревают в спонсировании терроризма. Он переводил деньги украинским военным

17.01.2024

 Новости Алтай

«Пишу жалобу — инсулин появляется». Жительница Барнаула с диабетом рассказала, как выбивает льготные препараты

17.01.2024

 Новости Алтай

Кандидат в президенты Борис Надеждин собирает подписи в Барнауле

17.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе — его проведет участница олимпиады в Сочи

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске