Звезда “Слова пацана” рассказал, как пьяным пытался устроиться в театр в Барнауле

Никита Кологривый в студенчестве сумел договориться с завтруппы МТА о зарплате в 40 тысяч рублей, но все это была проверка ради друзей

Никита Кологривый / Кадр: YouTube-канал “Джарахов”

Актер из сериала “Слово пацана” Никита Кологривый дал интервью блогеру Эльдару Джарахову, которому рассказал историю о своей поездке в Барнаул.

По словам 29-летнего артиста, еще во времена учебы в ГИТИСе в Москве он приехал в город к друзьям, которые играли в труппе в Молодежном театре Алтая и жили в его “очень крутой общаге”.

“Приезжаю, значит, туда – и мы начинаем бухать. С ходу, естественно. Бухаем, бухаем, а мы уже ночью сидим, под утро. А я лысый приехал, в спортивном костюме и белой майке-алкашке. И они такие: “У нас зарплаты по 20 тысяч, давай нашей завтруппы скажем, что ты окончил ГИТИС, что ты суперактер и что ты соскучился по родине”, – рассказал Кологривый, родившийся в Новосибирске.

После этого его пьяные друзья позвонили в театр и сказали, что Кологривого срочно нужно показывать. В итоге в течение часа для будущей звезды “Слова пацана” собрали консилиум и его пригласили на сцену.

“И мы вообще “в ноль” заходим. Я сажусь на сцене, мне принесли гитару, я поиграл, рассказал Пушкина, поплакал. А когда ты бухой и прикалываешься – это получается у тебя легко. А они там сидят в рубке, у них слезы… А они [друзья] хотели проверить: если я московский артист, даст она [завтруппы] больше бабок в месяц или нет”, – поделился он.

В итоге после выступления Кологривый зашел в кабинет к заведующей и договорился с ней о зарплате в 40 тысяч – именно такую сумму попросили пролоббировать его друзья. После этого неприятно удивленные приятели пришли к выводу, что их руководителю все равно на то, “какой ты артист, главное, что московского происхождения”.

новости Локтевский



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