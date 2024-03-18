Актриса пообещала поклонникам делиться подобными фотографиями до тех пор, пока у нее стройная фигура. Сейчас она часто публикует подобные снимки в своих соцсетях

Актриса Екатерина Волкова покинула Россию и вместе с семьей отправилась на Мальдивы. Она опубликовала снимки с пляжа, на которых позировала в черном купальнике.

“Еще одно фото в еще одном купальнике. И что вы мне сделаете? Залайкаете, надеюсь”, – написала артистка.

Волкова пообещала, что будет делиться такими снимками до тех пор, пока не наберет лишних килограммов.

Сейчас актриса отдыхает вместе с мужем и дочерью. Она признавалась, что пока не планирует пополнения в семье, так как материнство давалось ей тяжело.

Ранее сообщалось, что актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию в черном бикини. Звезда сериала “Кухня” позировала в черном купальнике напротив зеркала.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда