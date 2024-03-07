Звездные войны: Пугачева записала оскорбительное обращение к Михайлову

В ответ на слова певца об уехавших артистах Пугачева оскорбила его в видеообращении и заявила, что “нормальные люди” “туда” не вернутся

Алла Пугачева обозвала Стаса Михайлова, ни много ни мало, мудаком после слов об уехавших артистах, сообщает НТВ.

Артистка записала видеобращение, в котором резко ответила певцу. Она разговаривала карикатурно низким голосом, назвала себя “безголосой” и заявила, что “нормальные люди” не вернутся “туда”.

“Стасик Михайлов, что это с тобой. Это я — безголосая певица, старенькая Алла Пугачёва. Да я бы встала перед тобой на колени-то, да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй, зарабатывай пока можешь… Мудак, ты Стасик”, – заявила Пугачева.

Напомним, ранее Стас Михайлов раскритиковал своих коллег, которые плохо высказались о России.

“Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать их не будет как личность. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут”, — считает исполнитель хита “Все для тебя”.

За артиста перед примадонной вступилась жена Михайлова.

“Не Стасик, а Станислав… Любим! Надеемся, что разум победит. Такие оскорбления унижают вас”, – написала она в Instagram*.

Комментируя эту ситуацию, Юрий Лоза заметил, что не считает нужным особо обращать внимания на слова уехавшей Аллы Пугачевой.

“Пугачева сейчас – гражданка Израиля. И что, мы будем ее каждый пук комментировать? Или любого другого израильтянина? Их там много – и что, будем каждому внимание уделять?!”, – заявил “Аргументам и фактам” 70-летний певец Юрий Лоза.

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Взято отсюда