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Звезду “Дома-2” приговорили к 1,5 годам колонии

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Звезду "Дома-2" приговорили к 1,5 годам колонии

По информации ряда СМИ, участника телестройки осудили по статье “Разбой”.

Бывшего участника реалити-шоу “Дом-2” Александра Гобозова приговорили к 1,5 годам тюрьмы, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение адвоката знаменитости Магамеда Исмаилова в его Telegram-канале.

По информации ряда СМИ, звезду “Дома-2” осудили по статье “Разбой”.

“Сегодня Пятигорский городской суд признал Гобозова А.Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима”, — говорится в посте юриста.

Адвокат отметил, что защита считает наказание “несправедливым” и в ближайшем будущем планирует обжаловать приговор.

Ранее Александра Гобозова обвиняли в том, что он напал на девушку в Пятигорске. Девушка якобы была посредницей банды вымогателей, которая требовала от Гобозова денежные средства. Экс-участник телестройки попытался выяснить у нее контакты вымогателей, но она отказала.

По данным СМИ, получив отказ, Гобозов несколько раз ударил девушку. После этого участника “Дома-2” задержали на десять суток, а затем возбудили уголовное дело и поместили на несколько месяцев под домашний арест.

погода на день , погода в самое ,

Взято отсюда

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