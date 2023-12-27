Ли Сан Юн Фото: Кадр из фильма "Паразиты" (2019)

Ли Сан Юн известен публике по его роли в оскароносном фильме “Паразиты”. При этом известно, что выезд из Южной Кореи для него был закрыт из-за подозрений в употреблении наркотиков

Южнокорейского актера Ли Сан Юна нашли мертвым в машине на территории центрального парка Сеула. По данным местных СМИ, дома у 48-летнего мужчины была предсмертная записка, содержание которой пока неизвестно, сообщает “Вечерняя Москва”.

О пропаже артиста заявила его супруга, которая нашла записку. Известно, что ранее полиция начала расследование в отношении актера. Его подозревали в употреблении наркотиков.

Ли Сан Юна допрашивали три раза, и в последний раз это продлилось 19 часов. Тогда он заявил, что его обманом заставили принять наркотики. Позже он приносил извинения за эту ситуацию.

У погибшего актера остались жена и двое сыновей.

Ранее сообщалось, что актер Тольяттинского драматического театра “Колесо” Сергей Пепеляев умер в возрасте 32 лет. Он снимался в фильме “Географ глобус пропил” в 2012 году.

Взято отсюда