Звезду сериала «Слово пацана» задержали в Новосибирске

Ему грозит арест на 15 суток.

Источник фото: Катунь 24

Сегодня актер Никита Кологривый, сыгравший в кинокартине роль Кощея, собирался вернуться из родного города в Москву, однако в отель к нему нагрянули полицейские.

Кологривого доставили в отдел после ночного инцидента в местном баре, сообщает SHOT . Заявление на звезду «Слова пацана» за дебош написало руководство заведения. Нарушителю грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство.

Напомним, Никита Кологривый приехал в Новосибирск на фестиваль кино «Семейные традиции», проходивший 16 марта.

Взято отсюда.

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