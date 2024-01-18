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Звезду шоу Пацанки Анну Тихую осудили за избиение девушки на остановке

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Звезду шоу Пацанки Анну Тихую осудили за избиение девушки на остановке

Справедливость, суд Фото: unsplash.com

Тихомирова напала на девушку на автобусной остановке, сломав ей глазницу и нанеся черепно-мозговую травму. Позже она попросила смягчить ей наказание из-за малолетней дочери

В Москве суд вынес приговор бывшей участнице шоу “Пацанки” Анне Тихомировой, которая избила девушку, сообщает ТАСС.

Суд установил, что в октябре 2022 года Тихомирова, которая также известка, как Аня Тихая, ударила девушку на остановке общественного транспорта.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Обвиняемая признала свою вину.

В итоге подсудимую приговорили к одному году и трем месяцам ограничения свободы. Кроме того, ее обязали выплатить потерпевшей 300 тысяч рублей компенсации.

Сама потерпевшая Надежда Терешина назвала такой приговор несправедливым. По ее словам, в тот день Тихомирова напала на нее без причины, пишет 360.

“Я шла к автобусной остановке, никого не трогая. Тихомирова начала меня толкать, толкнула и сверху нанесла удар. Свои действия в судебном заседании она оправдывала тем, что я алкоголичка и у меня нос перекошен, поэтому она напала первой”, – вспоминает она.

Терешина также рассказала, что из-за полученных травм навсегда утратила чувствительность части лица. Как ей дальше поступить с обидчицей, она еще не решила.

Ранее стало известно о смерти участницы шоу “Пацанки” Дианы Янголенко. Девушка скончалась в отеле, выпив настойку с галлюциногенными грибами.

Взято отсюда

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