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Звуковое сопровождение предложили сделать в транспорте для удобств инвалидов

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С такой инициативой выступил омбудсмен Антон Васильев

Звуковое сопровождение предложили сделать в транспорте для удобств инвалидов

Фото: сообщество транспорта Барнаула

Звуковое сопровождение в общественном транспорте, которое помогало бы людям с ограниченными возможностями узнавать номер маршрута, предложили ввести в Барнауле. О такой инициативе amic.ru рассказал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.

“Многие незрячие не видят табличек и не знают, что за маршрут. Почему нельзя ввести аудиообъявление, чтобы человек знал, какой транспорт подошел? Аудиоаппаратура есть у перевозчиков, по которой они транслируют рекламу”, – считает Антон Васильев.

По его словам, к нему регулярно поступают такие жалобы от инвалидов, которые не могут разглядеть номер общественного транспорта и обращаются за помощью к прохожим.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае намерен обратиться в будущем к руководству города с просьбой ввести звуковое сопровождение в общественном транспорте.

горняк

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