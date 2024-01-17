Рассказываем, что происходит на площади перед судом

Чуть больше года длилось противостояние жителей Башкирии с сырьевой компанией, которой в 2019 году отдали в разработку шихан Куштау, чтобы добывать там соду. Люди заявили, что работы здесь причинят вред экологии, а сами горы не имеют аналогов в мире и их необходимо сохранить. Сначала активисты хотели решить вопрос петициями и обращениями за помощью. Писали президенту России, главе Башкирии Радию Хабирову, актеру Леонардо Ди Каприо (как основателю фонда Earth Alliance, который занимается защитой природы), гендиректору ЮНЕСКО Одри Алузай, Сергею Шойгу. В результате в 2020 году Хабиров заявил, что Куштау дадут статус природного памятника, и отменил свое решение о разработке шихана.

И хотя шихан местные жители отстояли, суды над активистами продолжаются до сих пор. Сегодня суд вынес приговор одному из лидеров защиты Куштау — Фаилю Алсынову. Его признали виновным в возбуждении ненависти и приговорили к четырем годам лишения свободы. После объявления приговора у здания суда начался стихийный митинг, который перерос в жесткое противостояние силовиков и местных жителей. Рассказываем, что известно об Алсынове и вспыхнувшем сегодня конфликте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

После того как история с шиханом разрешилась, Алсынов не бросил свою протестную деятельность. Весной 2023 года он встал на защиту Ирендыкского хребта, где власти собирались проводить геологическое исследование. Согласно инвестиционному паспорту эта территория богата залежами цветных металлов, крупными запасами полудрагоценных камней.

28 апреля 2023 года на одном из митингов по поводу добычи полезных ископаемых в республике Алсынов выступил с речью на башкирском языке. Среди прочих его высказываний была фраза «кара халык», что дословно переводится как «черный народ». Хотя активист пояснял, что имел в виду «простой народ», у следствия было другое мнение: эти слова оно сочло призывом к вражде и возбудило уголовное дело. Позже Алсынова задержали по статье 282 УК РФ — «Возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства».

Не прошло и полгода, как активисту вынесли приговор — четыре года колонии общего режима. Кроме того, Росфинмониторинг внес Алсынова в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

По словам активистов, к сторонникам Алсынова примкнули и полицейские. Также местные жители отмечают, что в городе наблюдаются проблемы с интернетом, а пути к зданию суда перекрыты строительной техникой — приходится добираться пешком.

На площади, где собрались сторонники Алсынова, выступил его адвокат Ильнур Суюндуков. Когда он озвучил наказание, к которому приговорили его подзащитного, толпа взорвалась негодующими криками.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Куштау Байрам / T.me

Через считаные минуты на площади перед зданием началась стычка силовиков с толпой: полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, люди в ответ забросали их снежками.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Куштау Байрам / T.me

— Нескольких человек скрутили, уложили на землю, задержали. Просто оттесняют толпу постепенно, — рассказал нашим коллегам из издания UFA1.RU житель Баймака.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Куштау Байрам / T.me

Однако, по словам собеседника наших коллег, люди и не думают расходиться: они надеются, что приговор изменят.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Куштау Байрам / T.me

Очевидцы, которые находятся сейчас на месте событий, сообщают, что над площадью звучат взрывы, крики людей и голос, призывающий через мегафон расходиться.

По информации главы общественного совета МВД республики, в отношении участников несанкционированной акции у суда в башкирском Баймаке полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках.

Как на приговор отреагировали власти

Наши коллеги хотели получить комментарий от главы администрации Баймакского района Фаниса Аминева, но в приемной не отвечали, а личный телефон Аминев, судя по ответу оператора, отключил.

Глава Баймака Радмир Исянбаев тоже не смог говорить: «совещание идет».

Зато о беспорядках в городе высказался депутат Курултая Рустам Хафизов.

— Сегодня Фаиля Алсынова приговорили к 4 годам лишения свободы, а за день до этого он же Росфинмониторингом внесен в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Местная власть должна быть удовлетворена таким решением, — написал Хафизов у себя в соцсетях. — Но, как и в первом случае, есть другая сторона конфликта, а именно тот самый «глубинный народ», который также ждет исполнения своей части негласного договора с государством. И, как мне помнится, до сего дня данный договор сбоя ни разу не давал. Тем временем конфликт в республике разгорается, имеются первые пострадавшие… Надеюсь, мудрое решение вновь будет найдено и жители республики вернутся в мирное сосуществование.

На фоне беспорядков в Баймаке появилась новость о якобы задержании в Красногорске пиарщицы главы Башкирии Елены Прочаковской. Официального подтверждения этой информации нет.

За всем, что сейчас происходит в Баймаке, вы можете оперативно следить в онлайн-трансляции наших коллег на UFA1.RU.

Взято Источник

17.01.2024