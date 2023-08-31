🔨Планируете ремонт? Не покупайте пока стройматериалы!

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ГОРНЯК2201 mins

❗️22 сентября в Горняке по адресу Октябрьская, 21 открывается большой строительный магазин “Домострой”.

👍Огромный выбор обоев, линолеум, панели ПВХ,
лаки и краски, пена и герметики, сантехника, двери,
инструменты, электрика, теплоизоляция, всё для сада и огорода и многое другое!

✅В день открытия, при покупке товара на 10 тыс рублей и более, вы становитесь участником розыгрыша подарков.

Какой подарок достанется вам?
Приходите 22 сентября в “Домострой” и узнайте!🏃‍
📍Адрес магазина: Октябрьская, 21.

Подписывайтесь на группу магазина “Домострой”:

ОДНОКЛАСНИКИ https://ok.ru/group/70000003351587
ТЕЛЕГРАМ https://t.me/domostroygornyak

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