🔨Планируете ремонт? Не покупайте пока стройматериалы!
❗️22 сентября в Горняке по адресу Октябрьская, 21 открывается большой строительный магазин “Домострой”.
👍Огромный выбор обоев, линолеум, панели ПВХ,
лаки и краски, пена и герметики, сантехника, двери,
инструменты, электрика, теплоизоляция, всё для сада и огорода и многое другое!
✅В день открытия, при покупке товара на 10 тыс рублей и более, вы становитесь участником розыгрыша подарков.
Какой подарок достанется вам?
Приходите 22 сентября в “Домострой” и узнайте!🏃
📍Адрес магазина: Октябрьская, 21.
Подписывайтесь на группу магазина “Домострой”:
ОДНОКЛАСНИКИ https://ok.ru/group/70000003351587
ТЕЛЕГРАМ https://t.me/domostroygornyak