🔨Планируете ремонт? Не покупайте пока стройматериалы!

❗️22 сентября в Горняке по адресу Октябрьская, 21 открывается большой строительный магазин “Домострой”.

👍Огромный выбор обоев, линолеум, панели ПВХ,

лаки и краски, пена и герметики, сантехника, двери,

инструменты, электрика, теплоизоляция, всё для сада и огорода и многое другое!

✅В день открытия, при покупке товара на 10 тыс рублей и более, вы становитесь участником розыгрыша подарков.

Какой подарок достанется вам?

Приходите 22 сентября в “Домострой” и узнайте!🏃‍

📍Адрес магазина: Октябрьская, 21.

Подписывайтесь на группу магазина “Домострой”:

ОДНОКЛАСНИКИ https://ok.ru/group/70000003351587

ТЕЛЕГРАМ https://t.me/domostroygornyak