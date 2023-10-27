Внимание! Большое отключение света в Горняке с 30 октября по 2 ноября 2023 года

АО «СК Алтайкрайэнерго» информирует!

Уважаемые жители г Горняка, в связи с проведением работ сотрудниками филиала «Змеиногорские МЭС» будет приостановлено электроснабжение жилых и нежилых зданий, расположенных по адресам:

30.10.23.г.Горняк с 09-00 до 12-00

ул.Золотушинская(чет 2-14)-(неч 9-13), ул.Бурова(107, 109, 111, 113, 117), ул.Чапаева(чет 80-88)-(неч 57-63),ул.Сибирская(1-14), ул.Рудничная(чет 30-50),ул.Усадебная(1-3)

31.10.23. г Горняк. с 10-00 до 17-00

Автостанция, м.Ассорти, АЗС(Магробян), АЗС(Озон), ГАЗС, мойка авто. ул.Молодежная-чет(82-90), ул.Молодежная-неч(51-113), ул.Шахтерская-ч(60-108), ул.Первомйская(49), ул.Восточная-неч(93-103), АЗС(Техно), АЗС(Логвиненко), ул.Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35 ул.Алтайская-чет(54, 62, 68, 70, 84, 94)-неч(59, 71, 73, 79, 81, 93, 95) ул.Гоголя-чет(78, 86, 90, 102, 106, 108) чет(112, 114, 118, 120, 122, 124),, ул.Горького-чет(44- 72)-неч(41, 43, 47, 63, 69, 71) чет(76, 80, 82)-неч(81, 83), ул.Шахтерская-неч(61- 107)

01.11.23. г Горняк ВЛ-6 Л-15-7, Л15-30 с 12-00 тдо 17-00

ул.Миронова-(1-81), ул.Парковая(1-15),ул.Горняцкая-(1-18а) , ул.Маяковского-(1-72), ул.Суворова(1-24), ул.Стадионная-неч(1-9), ул.Садовая-(1-16), ул.Пушкина-(1-8), ул.Кирова-(1-16), ул.Кирова-неч(1-25), ул.Островского-(1-16), военкомат, магазин,ул.Суворова(24-30), ул.Белинского-(1-42), ул.Ленинградская-неч(5-51), ул.Пушкина(22) ул.Победы-чет(42-52), ул.Ленинградская-чет(20а,20б,20в,22-28), ул.Победы-(1-39), ул.Кирова-(18-53), ул.Короткая(1-10), ул.Бурова-чет(2-14), Контора ТЕПЛО-СЕРВИС, ул.Островского-чет(20-38), -неч(21-29), КПК “Змеиногорский”, отд.связи Почта, ул.Советская(2-16), котельная №14, дом спорта “Родина, м.Ассорти 23, к.Роспечать, ул.Горняцкая-(29-38), ул.Комсомольская-(2-12) м.Камелия ул.Суворова-(27-40а), ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16-33), ул.Пушкина(17-33) , котельная №7, школа №2, ул.Больничная-неч(15-21), ул.Калинина(17, 17-2, 19, 21, 29, 31), ул.Комсомольская(32-36), м.Гурман, ул.Гоголя-(22-124), ул.Горького-(16-83), ул.Шахтерская-(23-108), ул.Молодежная-чет(22-90)-неч(25-113), ул.Восточная-неч(43-55), ул.Ломоносова-(14-67), ул.Мамонтова-(14-36), ул.Алтайская-(20-95) , автостанция, м.Ассорти, АЗС(Магробян), АЗС(Озон), ГАЗС, мойка авто, ул.Первомайская(49), Ул.Восточная-неч(93-103), АЗС(Техно), АЗС(Логвиненко). ул.Комсомольска(23,26,28),ул.Октябрьская-(2-17), м.н.Заправка, м-н Светофор, СЭС,м.н.”Сияра”, д/с”Чайка”, маг”Светофор”, контора ООО Горняк, котельная (стройгаз), ул.Первомайская (30) , ул.Первомайская(16,30,35,39) ул.Белинского-(54-82), ул.Победы-чет(72-120) м-н “Автостоп”, м-н “Знак+”, м.н.”Стройматериалы”, часовня, ул.Ленинградская-чет(42-72) ул.Ленинградская-нечёт. (75-119) ул.Калинина(37-98), ул.Пионерская(17), отд.связи Почта ул Калинина, ул.Мамонтова-(29-68), ул.Ленина(25а,27,29), ул. Некрасова (43,45,47) ул.Семашко-чет(2-12), ул.Павлова(1-9). 00 ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35), ул.Ленинградская(чет 2-18), ул.Больничная(чет 2-16), ул.Новая(1-13), ул.Путевая(1-10), ул.Калинина(неч 1-9) ул.Садовая(неч 27-33), ул.Ленинградская(20) ул.Калинина(11, 11а, 11б, 13-17), пер.Орловский(1-5а), дет.Сад МСО ул.Калинина(чет 8-44), ул.Мамонтова(1-12), ул.Алтайская(1-15), ул.Ломоносова(1-13), ул.Гоголя(1-17), ул.Пушкина(чет 24-30), ул.Садовая(26, 37, 39), РАЙПО(база), ж/д тупик . ул.Горького(1-14), ул.Шахтерская(чет 2-34), ул.Шахтерская(неч 1-19), ул.Восточная(неч 23-41), ул.Садовая(32 ) м.Анюта, котельная №23, ул.Фабричная(неч 3-27, 29-35) чет (2-24а), почта ул.Станционная(неч 1, 1а), Д/с Ромашка, ул Дальняя (3-5), (4-6) – неч(1-2),(12-14) ул.Вокзальная(чет 2-56),фабричная 1а, 1б.ул.Вркзальная(неч 1-17/1). ул Титова чет(2-12) неч(1-21) пер Станционный 1а, 1в, ул.Фабричная(чет 26-38), ул.Станционная(чет 2-4), ул.Мира(1-10), м Магазин ул.Вокзальная(чет 22-56), ул.Вркзальная(неч 17/2-49), ул.Станционная(6-8), м Тип топ ул.Дорожная(1-7), ул.Фестивальная(неч 1-9а-чет 12).Дорожная 6, ул.Фестивальная(чет 8-18), ул.Фестивальная(неч 11-19), ул.Садовая 46, ул.Титова(16-18) Дорожная -8, Чермет. МТС Таможня,Водоконал,Рембаза,Казросконтракт.ДРСУ, Погран застава,. ул.Заводская (1,3,5), ул.Строительная (2,4,5а,6,8,10,12), КНС, ИП Перов, Автомойка. КНС, ул.Строительная (1а,3а), (Пекарня,магазин ул.Заводская (2,4,6,8,9,9а,10,11,12,13,13а,14,16,18, 1а,3а,7,7а),ул.Полевая (1,3,5,7,9,11,13), ул.Заречная (2,3,3а,4,5,6,7,8,9,10,12,14), к.Смак, м.Автозапчасти, гаражи. котельная №20, ул.Автомобилистов(1,3), ул.Элеваторная(чет 2-26), ул.Комсомольская(61-67) м-н Асорти, , котельная 22. ул.Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(5-32а), ул.Солнечная(1-12), ул.Юбилейная(1-11), ул Береговая, ул Каменная, АБЗ.

02.11.23. г Горняк ВЛ-6 Л-15-15, Л-15-33 с 12-00 до 17-00

ул Чапаева неч (29-55)-чет (32-78) , ул Рудничная , ул Золотушинская , ул Сибирская , ул Свободы, ул Зеленая, Сигнальная. Миронова д132 к 5, 132 к 4 109,107,105,134,136, Пионерская (1-5), Довголя чет(56-88) –неч (61-103), Островского чет (60-72), неч69-85), Интернациональная, Коммунистическая, Гайдара, Чкалова, Адм.района ,Администрация города, ДЮСШ, музей, стадион, м.Меркурий, ул.Абашкина(10,12)-неч (5), Центр.почта, ул.Кирова (93-127)-чет (56-80) ул.Бурова(70-108)-неч-( 25-105). д/сад Звездочка(сп.корп), продснаб, ул.Абашкина(2, 3, 4, 6), ул.Довгаля(54),),ул.Ленина(2, 4), ул.Пионерская(1-5) адм.города, налоговая, д/сад Звездочка, ул.Абашкина(8),, ул.Некрасова(чет 2, 6)-неч (1-25), м.Черемушки, ул Усадебная (9-19), м-н Строитель, м-н Ивушка, м-н Пятерка (Миронова 134), м-н Диана, м-н Ассорти вкуса, Ком по Образованию,гост, Юбилейная, м-н Кристал, Сбербанк,Гимназия №3,Ветстанция, Шиномонтаж (на обьездной),м-н Агро центр. м-н Пятерочка, м-н Алейские продукты00 Центр ул Миронова,Ленина,Некрасова.Миронова 114-120,126, 128, 128 к2, 128 к 3, 128 к 4,130,132 к 1, 132 к 2, 132 к3, 90/3, 81а, 85-99, улНекрасова 29,31,35,27,33,37, Ленина чет 12-22,нч 9-19, (ЧП Якимец), ,ул.Бурова, МЧС, ФСИН Чапаева,ул.Рудничная, ул.Геологическая, , УФСИН. ул.Кирова(неч 61-89)-(чет 28-38), ул.Первомайская(4, 6, 8,11, 13, 15, 11,20,31,10, 17), ул.Победы(неч 69-115), ул.Суворова(неч 45-67)-(чет 50-80), , ул.Комсомольская 15 , ул.Первомайская(16,23) ул.Маяковского(чет. 74-124, 75-127, 129,130,132,127-137)) УПК, ДДТ, ХРАМ, ул.Горняцкая (35-69), ул.Островского(чет 42-58),-(неч 41-67), ул.Пионерская(чет 10-16), ул.Абашкина(9,11,16), ул.Победы(123)), ул.Ленина(неч. 9-19), зернобанк, м.Мария Ра, м.Практика, м.Бис , м-н Каприз, ДК , м-н.Ассорти мал.рынок, ТЦ Грааль, Аптека “Имплозия”, м.н “Милита”, дет.сад. “Сказка” ул.Некрасова, 43а, гаражи, м-н Мария-ра чентр,.

Деятельность компании направлена на повышение безопасности и надёжности электроснабжения потребителей.

Благодарим за понимание!