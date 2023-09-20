20 автомобилей должников арестовали в Барнауле - ГОРНЯК22

Их суммарная стоимость составила почти 12 миллионов рублей.

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Судебные приставы Алтайского края совместно с сотрудниками ГИБДД проводят совместные рейды по выявлению должников. О результатах мероприятий сообщает пресс-служба ГУФССП по Алтайскому краю .

Так, в ходе рейда в районе Затона сотрудники ДПС остановили 42 машины. Из них приставы арестовали 20 транспортных средств общей стоимостью около 11, 6 млн рублей. Добровольно барнаульцы погасили задолженность в сумме 577 тыс. рублей, из них по линии ГИБДД – 35,8 тыс. рублей.

Отмечается, что, если должники не оплатят задолженность в течение десяти дней, арестованное имущество передадут на принудительную реализацию.

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