А завершилась она победой наших спортсменок Надежды Шалгиной и Яны Шмидт в пляжном волейболе!

Девушки поделились своими впечатлениями об участии в соревнованиях.

– Конечно мы очень рады этой победе, – продолжает Яна, – учитывая, что на прошлой олимпиаде мы были в шаге от чемпионства, в этом году мы не могли позволить себе упустить медаль и достойно представить Локтевский район. Ну а мы поздравляем наших спортсменок с победой! И от души желаем новых высот и достижений! Так держать!

– Эмоции самые приятные, рассказывает Надежда, – мы очень хотели выиграть олимпиаду, в прошлом году мы уже становились серебряными призерами и победа, казалось, была так близка и ускользнула от нас невероятным образом! В этом году мы ехали, конечно, только за победой и очень рады, что нам удалось стать чемпионками!