ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Горняк
Новосибирцы стали свидетелями жестокого избиения отцом своего сына
Новости Горняк
В Белгороде девятилетняя девочка умерла после введения антибиотика
Новости Горняк
Сборщик кедровых орехов серьезно пострадал в Республике Алтай
Новости Горняк
Что известно о попытке атаки беспилотников на Подмосковье
Новости Горняк
В Москве из-за закрытых аэропортов не смогли приземлиться 45 самолетов
Новости Горняк
6 млн рублей перевела мошенникам 82-летняя пенсионерка из Барнаула

Коллекция категорий

Бизнес89 News
Здоровье95 News
Новости Алтай506 News
Новости Горняк104 News
Образование97 News
Общество182 News
Объявления68 News
Политика136 News
Спорт116 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

6 млн рублей перевела мошенникам 82-летняя пенсионерка из Барнаула

редактор01 mins

Барнаульская пенсионерка перевела шесть миллионов рублей мошенникам: на протяжении целого месяца 82-летняя жительница краевого центра отдавала неизвестным свои накопления.

Три месяца назад женщине поступил звонок от якобы сотрудницы банка, которая сообщила, что с ее счета похищают деньги. У пенсионерки имелись вклады в различных банках на общую сумму около шести миллионов рублей, поэтому она забеспокоилась. Звонившая заверила, что все деньги можно вернуть, для этого необходимо снять их и перевести на «безопасные счета».

Пожилая женщина отказалась это делать, так как плохо ориентировалась в финансовых операциях. Тогда незнакомка предложила помощь «инкассатора», которому надо будет передавать деньги.

Доверчивая женщина снимала в банкоматах частями имеющуюся сумму и передавала их курьерам, которые должны были «спасать» средства. Для большей правдоподобности всех махинаций бабушке передавали якобы акт приема передачи наличных, который она подписывала.

Через какое-то время она поделилась этой историей со своей знакомой, которая объяснила, что ее обманывают аферисты и посоветовала обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаульская полиция проверит инцидент с поножовщиной в автобусе

>

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News