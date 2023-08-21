6 млн рублей перевела мошенникам 82-летняя пенсионерка из Барнаула

Барнаульская пенсионерка перевела шесть миллионов рублей мошенникам: на протяжении целого месяца 82-летняя жительница краевого центра отдавала неизвестным свои накопления.

Три месяца назад женщине поступил звонок от якобы сотрудницы банка, которая сообщила, что с ее счета похищают деньги. У пенсионерки имелись вклады в различных банках на общую сумму около шести миллионов рублей, поэтому она забеспокоилась. Звонившая заверила, что все деньги можно вернуть, для этого необходимо снять их и перевести на «безопасные счета».

Пожилая женщина отказалась это делать, так как плохо ориентировалась в финансовых операциях. Тогда незнакомка предложила помощь «инкассатора», которому надо будет передавать деньги.

Доверчивая женщина снимала в банкоматах частями имеющуюся сумму и передавала их курьерам, которые должны были «спасать» средства. Для большей правдоподобности всех махинаций бабушке передавали якобы акт приема передачи наличных, который она подписывала.

Через какое-то время она поделилась этой историей со своей знакомой, которая объяснила, что ее обманывают аферисты и посоветовала обратиться в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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