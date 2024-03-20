Уважаемые налогоплательщики!

Администрация города Горняка информирует граждан о том, что оплачивать имущественные налоги нужно не позднее чем до 1 декабря включительно.

В противном случае на едином налоговом счёте (ЕНС) образуется задолженность и ежедневно будут начисляться пени.

Администрация города напоминает о необходимости погашения задолженности по имущественным налогам: земельному и налогу на имущество.

Заплатить налоги просто:

1. В «Личном кабинете для физических лиц» на сайте ФНС России nalog.gov.ru

2. Через мобильное приложение «Налоги ФЛ».

3. С помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин».

4. Через Госуслуги «Личный кабинет» физического лица.

Вся информация налоговой задолженности физических лиц размещена на сайте ФНС России nalog.gov.ru.

Используя данный сервис можно не только проверить себя на наличие задолженности, но и распечатать квитанции на оплату налога и пени.

Оплатить налоговые платежи по таким квитанциям можно в любом банке и отделении «ПОЧТА РОССИИ».