Сегодня, 20 марта, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко находится в рабочей поездке в Локтевском районе.

В ходе поездки спикер парламента примет участие в открытии Второкаменского сельского дома культуры, обсудит с местными властями перспективы ремонта Второкаменской средней образовательной школы, проведет парламентский урок для старшеклассников школы №4 и гимназии №3 г. Горняк, а также вручит выдающимся жителям района награды Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Итоги поездки будут опубликованы позже на нашем сайте.