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Алтайская прокуратура проводит проверку из-за задымления теплохода в Барнауле

ГОРНЯК2201 mins

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник фото: unsplash.com

Ранее мы сообщали о том, что 27 августа 2023 года на Оби в Барнауле задымился теплоход, который следовал по маршруту Барнаул – Рассказиха.

Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре , возгорания машинного отделения на теплоходе «Москва-175» не допущено, задымление ликвидировано силами экипажа. Пассажиров доставили в пункт назначения другим теплоходом.

Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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