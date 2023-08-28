Алтайская прокуратура проводит проверку из-за задымления теплохода в Барнауле
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Ранее мы сообщали о том, что 27 августа 2023 года на Оби в Барнауле задымился теплоход, который следовал по маршруту Барнаул – Рассказиха.
Как пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре , возгорания машинного отделения на теплоходе «Москва-175» не допущено, задымление ликвидировано силами экипажа. Пассажиров доставили в пункт назначения другим теплоходом.
Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.