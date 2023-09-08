Алтайские дайверы спустились на дно озер Улаганского плато

В августе сотрудники Алтайского биосферного заповедника совместно с коллегами из ИВЭП СО РАН обследовали высокогорные озера Улаганского плато в Республике Алтай.

Роман Воробьев и Татьяна Клименко спустились на дно и сделали немало интересных фотографий. Параллельно велась аэросъемка с беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Одна из задач проекта – выявление степени воздействия человеческой деятельности на хрупкую водную экосистему. В плане экспедиции входило обследование высокогорных озер, берега которых все больше «обрастают» многочисленными базами отдыха. Ответы на волнующие вопросы может дать водная растительность. Она служит маркером изменений окружающей среды под натиском человека.

Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

Следующий этап – погружение в труднодоступные водоемы рек Богояш на охраняемой территории заповедника.

Фото: Роман Воробьёв и Татьяна Клименко

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