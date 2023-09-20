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Алтайский ГАУ и Барнаульский зоопарк договорились о сотрудничестве - ГОРНЯК22
20.09.2023

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Алтайский ГАУ и Барнаульский зоопарк договорились о сотрудничестве

ГОРНЯК2201 mins

Сегодня, 19 сентября, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между алтайским государственным агарным университетом и Барнаульским зоопарком.

Торжественное мероприятие, посвященное подписанию соглашения, прошло в Барнаульском зоопарке. В нем смогли принять участие все горожане.

Соглашение предусматривает сотрудничество между АГАУ и Барнаульским зоопарком в научной, образовательной и общественной сферах деятельности. Главную роль в соглашении уделено деятельности студенческого экологическому отряда «Рысь», сформированному на базе Алтайского ГАУ преимущественно из студентов Агрономического факультета и Факультета ветеринарной медицины. Бойцы будут участвовать в реализации целого ряда совместных проектов с зоопарком.

Церемонию подписания открыл директор Барнаульского зоопарка, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Викторович Писарев : «Я хочу поблагодарить бойцов студенческого экологического отряда Алтайского ГАУ “Рысь” за то, что они стали инициаторами этого доброго дела. Мы поддержим эту инициативу! Потому что это соглашение – залог нашей крепкой дружбы с Аграрным университетом и в части учебной, и в части экологического образования, и просвещения, и организации отдыха для барнаульцев! И конечно мы надеемся на укрепление связей в науке, потому что АГАУ – единственный вуз в регионе, готовящий ветеринаров, которые так нужны нашему зоопарку! Студенты здесь смогут освоить огромный пласт знаний, который будет им необходим в профессиональной деятельности».

Ректор Алтайского ГАУ Николай Анатольевич Колпаков в своем выступлении подтвердил важность для вуза подписанного соглашения: «Директор Барнаульского зоопарка Сергей Викторович Писарев – человек, который горит своим делом! Он видит перспективы развития зоопарка, и я уверен, что все его замыслы осуществятся! Мы рады присоединиться к большой дружной команде партнеров и друзей Барнаульского зоопарка! Заверяю, что Алтайский ГАУ внесет свой посильный вклад и в кадровое обеспечение, и в дело просветительской деятельности в области экологии и защиты животных среди подрастающего поколения! Таким образом, мы расширяем круг амбассадоров Барнаульского зоопарка. Уверен, что отряд “Рысь” оправдает свое назначении и уже через год мы сможем оценить результаты его работы!»

С приветственным словом к бойцам СЭО «Рысь» также обратилась руководитель Алтайского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Маргарита Владимировна Котовщикова , отметившая ключевую роль Алтайского ГАУ в развитии в Алтайском крае профильных студотрядов.

Центральным событием мероприятия стало взятие под опеку студенческим экологическим отрядом «Рысь» семьи рысей (Рысь сибирская – Lynx lynx wardi ), которая живет в зоопарке. Событие увековечено специальной табличкой на клетке с животными. Как рассказал Сергей Писарев, у пары недавно родились детеныши. Теперь заботу о молодой семье вместе с сотрудниками зоопарка разделят бойцы студотряда. показательное кормление рысей

Кроме того, сегодня студенты и преподаватели Алтайского ГАУ для всех участников мероприятия и посетителей зоопарка провели серию интерактивных мастер-классов, в ходе которых дети и взрослые смогли познакомиться с различными кормами для сельскохозяйственных животных (от сена, сенажа, силоса до зерновых и комбикормов), узнать о разнообразии древесных растений и способах их изучения. Здесь же горожанам рассказали о полезных свойствах микрозелени и научили ее выращивать в домашних условиях.

Творческие коллективы АГАУ подготовили для гостей мероприятия несколько вокальных и хореографических номеров.

«Идея создать лесной студенческий отряд в АГАУ возникла давно. Но потом мы решили расширить задачи отряда и так возник студенческий экологический отряд. Ему уже три года. Ребята участвуют в различных экологических акциях, летом этого года работали в Барнауле – занимались благоустройством территорий. Название “Рысь” родилось само собой, всем ребятам сразу понравилось. Логотип нарисовала боец отряда Дарья Гаврилова. Сейчас она уже окончила АГАУ и работает в управлении лесами Алтайского края. Отряд будет помогать зоопарку в уходе за территорией, в проведении просветительских акций и т.д. В октябре вместе с администрацией зоопарка договорились составить подробный план работ на весь сезон!», – говорит куратор СЭО «Рысь» старший преподаватель кафедры лесного хозяйства АГАУ Михаил Андреевич Савин .

В новом трудовом сезоне также планируется расширить количественный состав отряда, в котором на сегодняшний день числится 12 бойцов.

    • Фото Константина Пехтерева

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