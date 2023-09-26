Алтайский край и Республика Индия намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере культуры Сегодня, 26 сентября, в Барнауле состоялась рабочая встреча с делегацией Индо-Российской торгово-промышленной палаты города Ченнаи (штат Тамилнад, Республика Индия).

Как подчеркнули представители индийской делегации, они заинтересованы в сотрудничестве с Алтайским краем в разных сферах: агропромышленном комплексе, пищевой и перерабатывающей промышленности, туризме, а также культуре и образовании. В ходе рабочей встречи Министерство культуры Алтайского края и Индо-Российская торгово-промышленная палата подписали Соглашение по реализации мероприятий в сфере культуры на 2023-2028 годы.

Генеральный секретарь Индо-Российской торгово-промышленной палаты города Ченнаи, Индо-Российского общества культуры и дружбы Тангаппан Париманам отметил, что русская культура вызывает большой интерес у жителей Индии. На протяжении последних лет в Южных штатах республики торгово-промышленная палата ежегодно организует выступления русских танцоров, артистов и других деятелей культуры. Эти проекты имеют большой успех. В будущем индийская сторона рассматривает возможность привезти в Алтайский край своих деятелей культуры, чтобы наладить культурный обмен. «Цель нашего визита во многом повторяет тот посыл, который выразил Владимир Владимирович Путин на Дальневосточном экономическом форуме, когда подчеркнул важность межличностного контакта между нашими странами. Поскольку в вашем регионе наверняка об Индии знают только то, что там есть такие города, как Нью-Дели и Мумбай. И также я могу сказать о своих согражданах: они думают, что Россия – это Москва и Санкт-Петербург. И я считаю, что нужно вывести контакты за рамки этих городов, чтобы люди и в России, и в Индии как можно больше узнавали о наших странах», – отметил Тангаппан Париманам. По словам временно исполняющего обязанности заместителя министра культуры Алтайского края Алексея Бочарова, подписанное соглашение – логическое продолжение связей и договоренностей, которые были наработаны в предыдущий период. «Весной этого года наши творческие силы, и в частности Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай», побывали в Республике Индия. Там были представлены концертные программы и продемонстрировано культурное наследие, культурный потенциал, которым обладает наш регион. Подписанное соглашение – это ряд совместных проектов, которые мы планируем реализовать в ближайшие пять лет. Так, уже в следующем году в штате Тамилнад Республики Индия будет организована выставка о семье Рерихов и их сподвижниках из фонда Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. В рамках Шукшинского кинофестиваля будет организована спецпрограмма «Индийское кино». А в последующие годы запланированы гастрольные туры с участием ведущих солистов и музыкантов на территории Алтайского края и штата Тамилнад», – рассказал Алексей Бочаров.

Напомним, с 24 сентября делегация Индо-Российской торгово-промышленной палаты города Ченнаи (штат Тамилнад, Республика Индия) работает в Алтайском крае. Визит индийской делегации проходит в развитие договоренностей с представителями компаний региона в августе.

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